Gruppo B&T, il decoro digitale sbarca in Belgio

Nuova importante collaborazione di Gruppo B&T che ha recentemente venduto a Diresco, azienda belga leader nella produzione e commercializzazione di piani di lavoro per cucine, scale, pavimenti e pareti in quarzo composito una Q-Art Line, la prima linea al mondo di decorazione digitale completamente automatica prodotta da B&T Quartz, la divisione del Gruppo formiginese dedicata alle macchine per l’industria del quarzo agglomerato.

Si tratta di un’altra conferma dell’"unicità della linea, capace di offrire numerosi vantaggi nella decorazione digitale del quarzo agglomerato e che rappresenta una risposta proattiva ad un mercato altamente concorrenziale".

Una tecnologia nuova quella targata B&T Quartz, capace di stampare la grafica selezionata direttamente su lastra.