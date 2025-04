Gruppo Cremonini, la svolta: "Le attività saranno internalizzate"

Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uila hanno sottoscritto nei giorni scorsi tre importanti accordi con il gruppo Cremonini che valorizzano e rafforzano il positivo sistema di relazione sindacali a livello nazionale e rappresentano un ulteriore salto di qualità per le lavoratrici e i lavoratori del gruppo.

Con il primo accordo è stato definito un percorso che condurrà, entro ottobre 2025, all’internalizzazione da parte della controllata Inalca Spa di tutte le attività in precedenza date in appalto alla società Ges.Car Srl. A tal fine è stata condivisa una armonizzazione contrattuale che permetterà di applicare agli oltre 1.500 dipendenti ex Ges.Car il Ccnl Industria Alimentare, includendo tutte le lavoratrici e i lavoratori addetti delle aree logistica/magazzino e sanificazione impianti, migliorandone tutele normative e salariali.

Una scelta fortemente voluta da Fai-Flai-Uila che porterà, in breve tempo, all’applicazione di un unico contratto collettivo nazionale in una delle principali aziende di macellazione e trasformazione delle carni a livello italiano ed europeo.

Il secondo accordo sottoscritto istituisce, per la prima volta, il coordinamento nazionale delle rappresentanze sindacali di Fai, Flai e Uila del gruppo, realizzando così un positivo sistema di relazioni sindacali attraverso il quale incrementare il livello di informazione e consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori e creando i presupposti per una futura contrattazione di secondo livello.

Infine, con la terza intesa, le Organizzazioni Sindacali e Cremonini hanno affrontato, in maniera innovativa e condivisa, il tema della formazione e delle competenze impegnandosi a realizzare una ’Scuola di formazione e lavorazione carni e derivati’, stabile e strutturata, con l’obiettivo di promuovere e diffondere corsi specifici e professionalizzanti volti a mantenere e accrescere le competenze di chi è attualmente assunto dal gruppo ma anche per chi intenda maturare nozioni utili a svolgere attività nel settore.

Gli accordi raggiunti testimoniano ancora una volta come il dialogo e il confronto positivo con le Organizzazioni sindacali possano portare al raggiungimento di importanti miglioramenti ed equità normative e salariali per le lavoratrici e i lavoratori e, allo stesso tempo, incrementare le opportunità di crescita e di sviluppo delle aziende.

r.m.