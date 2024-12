Gruppo Fabbri, nuovo accordo e premi più alti

Gruppo Fabbri Vignola S.p.A., azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di confezionatrici e di film alimentari, ha annunciato ieri in una nota la sottoscrizione del nuovo Contratto Integrativo Aziendale di secondo livello, che interesserà i circa 300 dipendenti dello stabilimento di Vignola. "L’accordo – commentano dall’azienda - giunge al termine di un articolato percorso negoziale, durato oltre diciotto mesi, tra la Direzione aziendale e le rappresentanze sindacali e rappresenta un importante traguardo per una realtà che si appresta a celebrare nel 2025 i suoi 75 anni di presenza sul mercato. Il nuovo contratto, di durata triennale, ha ricevuto un’approvazione pressoché unanime, con oltre il 90% dei consensi tra i lavoratori, subentrando al precedente accordo che era rimasto in vigore in regime di ultrattività per quasi un quadriennio…Elementi qualificanti dell’accordo sono, da un lato, il consolidamento e l’incremento di un premio annuo e, dall’altro, il riconoscimento di una retribuzione variabile legata a indici di incremento di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa. Questo sistema premiante si inserisce nella più ampia strategia di un Gruppo pone l’innovazione e la valorizzazione delle risorse umane al centro del proprio modello di business".

m. ped.