Gruppo Hera immette miscela con 5% di idrogeno in una rete gas

Modena, 31 marzo 2025 – E' stata avviata a Castelfranco, da parte di Inrete Distribuzione Energia (società del Gruppo

Hera), la prima immissione a livello nazionale di una miscela di gas naturale e idrogeno al 5% in una rete di distribuzione gas a servizio di un'area residenziale. Lo rende noto il Gruppo Hera in una nota ricordando che la sperimentazione è possibile grazie al protocollo sottoscritto di recente da Inrete Distribuzione Energia, ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) e Comitato Italiano Gas (Cig), che permette di testare, rispettando le più stringenti prescrizioni sulla sicurezza, miscele di gas metano con blending fino al 10% di idrogeno nelle reti di distribuzione. L'obiettivo è creare le condizioni favorevoli alla progressiva abilitazione di miscele con percentuali crescenti di gas a basso contenuto di carbonio fossile nelle reti, dando così un concreto contributo alla transizione energetica. La sperimentazione, portata avanti in accordo con l'amministrazione comunale di Castelfranco Emilia e in collaborazione con numerosi partner, si concluderà il 3 aprile. In particolare, prevede l'immissione di una miscela con il 5% di idrogeno in un tratto isolato di rete che serve circa 40 famiglie della città emiliana, tutte opportunamente informate. A Castelfranco erano presenti il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, il sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano, il presidente esecutivo del Gruppo Hera Cristian Fabbri, l’amministratore delegato del Gruppo Hera Orazio Iacono, l’amministratore delegato di Inrete Distribuzione Energia Federico Bronzini e rappresentanti del CIG. Il progetto, con la supervisione di enti di certificazione riconosciuti a livello internazionale, coinvolge gli operatori di tutta la filiera gas, dal trasporto ai costruttori di equipment, fino ai produttori di caldaie e piani cottura a gas. I test finali saranno infatti estesi anche a valle del contatore, grazie alla collaborazione dei cittadini coinvolti, con verifiche sul funzionamento degli apparecchi gas domestici. ''Siamo di fronte a un passo avanti importante verso la transizione energetica - interviene il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale - L'avvio a Castelfranco Emilia, della prima immissio ne in Italia di una miscela al 5% di idrogeno in una rete di distribuzione gas naturale a servizio di utenze residenziali, rappresenta uno step concreto e innovativo verso la decarbonizzazione. Un progetto che consente di sperimentare l'utilizzo dei green gas nelle infrastrutture esistenti, senza modificare gli impianti domestici e nel pieno rispetto delle più severe normative di sicurezza. Questo tipo di sperimentazioni sono fondamentali per abilitare, in prospettiva, un'iniezione progressiva di idrogeno fino al 10%, valorizzando le reti esistenti e contribuendo in modo concreto alla riduzione della dipendenza dalle fonti fossili''. "L'idrogeno è un vettore strategico per il futuro del sistema energetico europeo: il Gruppo Hera è già primario operatore nazionale del settore e in prima linea nell'abilitazione delle reti al trasporto anche di molecole verdi - commenta l'amministratore delegato del Gruppo Hera, Orazio Iacono - Il nostro modello di impresa integra la crescita industriale con una sostenibilità concreta, supportata da investimenti strategici, che puntano a sviluppare i business e allo stesso tempo rendere i territori in cui operiamo più competitivi, vivibili e resilienti alle sfide globali. Come multiutility il nostro ruolo è cambiato negli anni e da distributori di commodity siamo diventati abilitatori della transizione energetica attraverso le nostre infrastrutture. Per questo il nostro piano strategico 2024-2028 prevede 2,5 miliardi di euro di investimenti, sui 5,1 miliardi complessivi, per una rete sempre più efficiente, digitalizzata e resiliente, mantenendo l'eccellenza sulla qualità del servizio. Un percorso che non può prescindere dalla leva dell'innovazione. Questa ci consente, infatti, di tracciare sempre nuove strade, per supportare l'evoluzione dei nostri business di pari passo

con la crescita sostenibile dei territori serviti anche nel lungo termine".