Gruppo Misto, Donato Gualmini va all’attacco:: "La Giunta si dimentica di Rolando Rivi, necessario conferirgli la cittadinanza onoraria"

"La Giunta si dimentica di Rolando Rivi". A margine della cerimonia di commemorazione, celebratasi domenica mattina, dei cinque giovani partigiani uccisi per rappresaglia nel 1945 a Fiorano, Donato Gualmini del Gruppo Misto sottolinea come "Giusto e doveroso ricordare loro, come sarebbe giusto anche la Giunta non si dimenticasse di dare corso anche al conferimento della cittadinanza onoraria al Beato Rolando Rivi, il giovane seminarista di Castellarano ucciso dai partigiani a Monchio, del quale il prossimo 13 aprile ricorre l’anniversario. "Ed è invece finito – accusa Gualmini - nell’oblio della maggioranza di sinistra, nonostante una mozione approvata dal consiglio comunale avesse previsto di conferirgliela". La seduta consiliare cui fa riferimento Gualmini, risalente a due anni fa, vide peraltro il consiglio revocare, raccogliendo una proposta dell’Anpi, la cittadinanza onoraria di Fiorano a Benito Mussolini. "Chissà – si chiede l’esponente del Gruppo Misto – se l’attuale maggioranza di sinistra riuscirà a provvedere adempiendo al voto e alla volontà del consiglio comunale. Per i suoi carnefici Rolando non era un ragazzino ma ‘un prete in meno’. Lo è anche per la maggioranza che guida il Comune?".