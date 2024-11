Gruppo Romani, cambia l’asset. Il presidente sale dal 50 all’80%

Il nome resta quello, nè cambia il portafoglio di marchi, ovvero Serenissima, Cercom, Cir, Cerasarda, Isla Tiles e Verde199. E resta ‘azienda di famiglia’ al 100% italiana, il Gruppo Romani, oltre 400 addetti e circa 130 milioni di euro di fatturato realizzato per oltre il 75% con l’export, che comincia una nuova fase di sviluppo, cui fa da preludio un nuovo assetto di governance. Giorgio Romani, 64 anni, attuale Presidente, salirà dal 50 all’80% delle quote societarie della controllante Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche, mentre l’attuale AD, suo fratello Paolo Romani, 59 anni, in azienda dal 1992, manterrà il 20% delle quote e la presenza nel consiglio di amministrazione. Il board rimarrà così invariato, in modo da garantire la continuità aziendale e strategica, a supporto dei nuovi piani di sviluppo avviati con l’accesso societario precedente. Il fatturato è cresciuto del 30% nell’ultimo decennio, con margini di redditività che hanno sostenuto un importante piano di investimenti, culminato con l’accorpamento a Rubiera in un unico polo produttivo. Con il nuovo assetto Giorgio Romani continuerà a essere la figura di riferimento, supportato da una squadra di manager (Alessandro Berselli, Giampaolo Cocconcelli, Davide Selmi) che con gli amministratori delle consociate (Mauro Cappelli per Isla Tiles, Daniele Verde per Verde 1999) e al nuovo CFO Stefano Chiurco lavoreranno per espandere sia l’offerta che l’approccio al mercato del Gruppo, cui si sono affacciati da tempo anche i due figli di Giorgio Romani, ovvero Martina e Riccardo. L’obiettivo è arrivare a quota 200 milioni di fatturato.