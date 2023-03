Gualmini: "Sì agli aiuti pubblici alle ceramiche"

"Sì agli aiuti pubblici alle ceramiche", dice l’europarlamentare dem Elisabetta Gualmini. Escludere l’intero comparto ceramico dalle compensazioni dei costi indiretti dell’energia, secondo Gualmini, avrà un impatto negativo "per la competitività e le prospettive occupazionali dell’intero sistema". È il cuore del messaggio che l’europarlamentare, prima firmataria di una lettera siglata da oltre 30 suoi colleghi di diversi paesi europei, ha recapitato alla vicepresidente della Commissione Margrethe Vestager. La lettera, rileva Gualmini, da un anno prima donna italiana a capo del Forum europeo delle ceramiche, "ha ricevuto ampio consenso. Chi investe in nuove tecnologie e vuole efficientare i processi produttivi con fonti rinnovabili "non deve essere penalizzato".