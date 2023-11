Gualtieri, rito sonoro per dire basta

Si intitola ’Sii dolce con me. Sii gentile’ il recital poetico che l’artista e attrice Mariangela Gualtieri tiene al Teatro Storchi di Modena sabato 25 novembre, alle 19, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Uno spettacolo che è un ’rito sonoro’ di poesie d’amore (per lui, per lei, per il mondo) che però hanno sullo sfondo la tragedia di una violenza che continua a ripetersi. E ci saranno anche versi ’severi’, di recente scrittura, contro il tempo di oggi che fraintende la parola amore e che schiaccia le donne in Italia e in tante parti del mondo. Lo spettacolo, una produzione Teatro Valdoca in collaborazione con Ert Teatro Nazionale, è a ingresso gratuito offerto dall’amministrazione (su prenotazione in biglietteria o al numero 059 2136021) e rappresenta uno degli appuntamenti principali del calendario ’Modena contro la violenza sulle donne’, promosso dal Comune e dal Tavolo comunale delle associazioni per le pari opportunità e la non discriminazione. Il programma degli eventi si era aperto il 10 novembre con l’inaugurazione della mostra ’Non chiamatelo raptus’: allestita alla Casa delle donne (strada Vaciglio nord 6) e visitabile fino al 26, espone le tavole di Stefania Spanò, in arte Anarkikka, che approfondisce la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e il linguaggio usato dai media per raccontarla.