Guandalini, cordoglio della Regione: "Figura di grande spessore culturale". L’addio tra i capolavori di Begarelli

Nella penombra elegante dell’antica chiesa di San Pietro si affacciano i capolavori in terracotta del Begarelli: lungo la navata si allineano le sculture dei campioni della fede, San Francesco e San Bonaventura, San Pietro, San Benedetto. Franco Guandalini, appassionato d’arte, già da ragazzo veniva spesso ad ammirare queste opere che lo incantavano. E inforcando la bici andava poi a cercare quei piccoli tesori di terracotta che spesso, in quegli anni del dopoguerra, venivano addirittura gettati: lui li acquistava e li raccoglieva.

Proprio la chiesa di San Pietro, con l’abbraccio di tanta bellezza, ha accolto ieri mattina l’ultimo viaggio del dottor Guandalini, farmacista per tradizione familiare, attore e regista per fuoco di passione, quella stessa passione che nei primi anni ‘70 gli fece incontrare Raina Kabaivanska, divenuta sua moglie. Il loro è stato un lungo legame di arte e di amore. Franco Guandalini si è spento a 96 anni.

Affiancata dalla figlia Francesca e dai familiari, Raina è stata la prima ad arrivare ieri mattina in San Pietro per l’ultimo saluto al marito. E a lei si sono stretti anche tanti amici e vari cantanti che il soprano ha accompagnato nel loro percorso: Vittoria Yeo e Veronica Simeoni, Andrea Carè, Iolanda Massimo, Roxana Herrera Diaz. A rappresentare le istituzioni, il sindaco Massimo Mezzetti. Presenti in chiesa anche il consigliere regionale Gian Carlo Muzzarelli, il maestro Aldo Sisillo, direttore del teatro Comunale, Beppe Zagaglia, Maria Carafoli.

Al cordoglio si sono uniti ieri con un messaggio Michele De Pascale, presidente della Regione, e l’assessora regionale alla cultura Gessica Allegni: "Abbiamo appreso con dolore della scomparsa di Franco Guandalini, figura di grande spessore culturale che ha saputo coniugare con rara sensibilità la professione di farmacista con la passione per il teatro e l’arte – hanno scritto –. L’amore per il teatro e la sua sensibilità l’avevano portato a collaborare con maestri del calibro di Luchino Visconti e Giorgio Strehler. La scelta di mantenere la professione familiare di farmacista, pur coltivando la sua grande passione artistica, rappresenta un esempio di dedizione alla famiglia e al territorio che merita il nostro rispetto e la nostra gratitudine".

"Andremo con gioia incontro al Signore", era il versetto del salmo 121 letto ieri mattina durante la Messa celebrata da don Paolo Monelli. Non deve sembrare stonato che si parli di gioia durante un funerale, ha sottolineato il sacerdote: in un momento come questo, il dolore del distacco si deve unire alla gioia di sapere che Franco ha raggiunto l’incontro con il Signore, quindi la tristezza si può mitigare nella consapevolezza che esiste una Luce a cui tutti noi siamo chiamati. Dopo la benedizione, Raina ha seguito l’uscita del feretro sormontato di fiori bianchi, portato a spalla: sul sagrato si è fermata a salutare e abbracciare tutti. Lei e il suo Franco sono stati insieme fino all’ultimo giorno.

Di lui resta il ricordo di una vita eccezionale che ha attraversato la storia del teatro, e restano le preziose terrecotte che ha collezionato con dedizione e ha donato alla Galleria Estense: ora sono patrimonio di tutti e – hanno aggiunto De Pascale e Allegni nel loro messaggio – "continueranno a testimoniare il suo raffinato gusto artistico e la sua generosità verso la comunità".