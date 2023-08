Guardando le stelle Un recital per la Hack

"L’astronomia ci ha insegnato che non siamo il centro dell’universo, come si è pensato a lungo e come qualcuno ci vuol far pensare anche oggi. Siamo solo un minuscolo pianeta attorno a una stella molto comune. Noi stessi, esseri intelligenti, siamo il risultato dell’evoluzione stellare, siamo fatti della materia degli astri". Così parlava Margherita Hack, astrofisica, ricercatrice, ma soprattutto libera pensatrice, scomparsa dieci anni orsono. A lei, "Astro-Margherita", con la testa fra le stelle e i piedi per terra, è dedicato il recital che sarà proposto stasera (mercoledì 23) alle 21 al chiostro delle Colonne del complesso di San Pietro, a cura del Salotto Culturale Modena. Protagonisti saranno il Gyspinduo (con Gio Stefani, chitarrista ufficiale dei Rio, e Claudio Ughetti, fisarmonicista, a lungo collaboratore di Pierangelo Bertoli) e l’attrice Isabella Dapinguente, anche autrice dello spettacolo. Per l’ingresso è richiesto un contributo minimo di 5 euro che sarà devoluto al progetto di restauro del chiostro.

Verranno ripercorse vita e convinzioni di una donna libera, dal pensiero indipendente e dal piglio grintoso e comunicativo. "Questo è uno spettacolo che guarda alle stelle e si ubriaca di universo, fra narrazione e musica – spiega Isabella Dapinguente –. Nella lingua inglese ‘to hack’ significa ‘fare a pezzi’: ebbene, Margherita ha saputo certamente farlo degli stereotipi, delle barriere che allontanano le donne dalla scienza e delle convinzioni che vogliono l’astrofisica un linguaggio incomprensibile ai più".

In una sorta di narrazione ‘a due voci’, il contrappunto fra Margherita Hack e l’autrice si rifletterà nella musica del Gypsinduo che reintepreteranno, con arrangiamenti originali, alcuni classici ‘stellari’, da "Stardust" a "Fly me to the moon", portandoci verso le... alte sfere. E sempre ricordando le parole di Margherita: "La scienza ci dice il come, ma non il perché. Sappiamo com’è fatto e cos’è avvenuto durante il Big Bang, che è stato il principio o una fase dell’universo, ma non possiamo sapere perché c’è la materia e perché da una zuppa di atomi e di particelle si è arrivati agli elementi, alle stelle e agli esseri viventi". E la grandezza dello spazio, il mistero del tempo, le mille domande che ci accompagnano e a cui ancora non sappiamo dare una risposta. "L’uomo non è al centro dell’universo, ma è indiscutibilmente il centro di questo spettacolo – conclude Isabella Dapinguente –. Infinitamente piccolo ma, al tempo stesso, infinitamente grande".

s. m.