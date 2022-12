Guardia medica al Ramazzini, dal 3 gennaio nuovo ambulatorio

Si compone di un nuovo, importante elemento, il modello dell’assistenza territoriale sul Distretto di Carpi: da martedì 3 gennaio, infatti, apre l’ambulatorio di guardia medica presso l’Ospedale Ramazzini, con accesso dall’ingresso principale di via Molinari 2.

Attivo ogni notte dalle ore 20 alle 24, garantirà visite e prestazioni sanitarie per problematiche non differibili, in continuità con l’attività di Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta.

È consigliato contattare telefonicamente il Medico di continuità assistenziale al numero 059 659342, che valuterà se invitare il cittadino presso il nuovo ambulatorio al Ramazzini, fornire un consulto telefonico o se invece si rende necessario effettuare una visita domiciliare.

"Il nuovo servizio – spiega Stefania Ascari, direttore del Distretto di Carpi – contribuirà a ridurre gli accessi impropri, e di conseguenza l’attesa, al Pronto Soccorso, dando una risposta ai bisogni non differibili ma che non richiedono un trattamento in emergenza. Ringrazio i professionisti che hanno reso possibile l’avvio di questo ambulatorio, che andrà a vantaggio di tutto il territorio".