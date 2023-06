"Guardia medica, il servizio sparirà?"

La lista d’opposizione "Noi Insieme per Prignano" ha presentato un’interrogazione in merito ai servizi di guardia medica, ambulatorio salute donna e ambulatorio vaccinazioni. Spiega la minoranza: "Temiamo che dal 3 luglio saranno chiusi questi tre servizi, essenziali per la popolazione anziana. Nel caso ciò fosse confermato, vorremmo sapere se la decisione è stata presa in modo unilaterale oppure con il consenso del Comune, senza informare i cittadini e il Consiglio Comunale.

Se l’Amministrazione non lotta per mantenere questi servizi, quali sono i veri obiettivi per il territorio dell’Appennino?".