Guardia medica ridotta La protesta si allarga

Da Prignano a Zocca, da Guiglia a Montese piovono critiche per le modifiche avviate il 3 luglio scorso al servizio della guardia medica, con riduzioni nel fine settimana e l’introduzione del numero unico. Il capogruppo d’opposizione di Prignano, Ennio Bonilauri, della lista "Noi Insieme per Prignano", lamenta che nel suo comune, durante la settimana la guardia medica "è chiusa e il sabato e domenica è disponibile alcune ore tramite call center che non si riesce mai – accusa – a trovare libero.

Perché a Prignano, paese più popoloso della zona e in grande espansione, viene chiusa la guardia medica? Questo mentre Palagano, che è metà di Prignano, diventa inspiegabilmente un Hub sanitario e viene considerato nel Distretto di Pavullo, per dare accesso sanitario anche a Polinago". Secondo Bonilauri, "Polinago dovrebbe gravare su Pavullo, considerato territorio naturalmente più vicino, mentre Palagano ha sempre avuto la sua destinazione finale verso la Casa della Salute di Montefiorino". Spiega che per Prignano ci sarebbero dei parametri certi che consentirebbero l’apertura continua della guardia medica: territorio comunale esteso, popolazione in crescita, cittadinanza anziana e turismo di fine settimana in pieno sviluppo. Anche dalla parte opposta dell’Appennino, a Zocca, Guiglia e Montese, c’è preoccupazione per la situazione della sanità locale. La denuncia parte dal circolo PD della Montagna Terre di Castelli, dopo la riunione pubblica svoltasi a Zocca, alla presenza del sindaco Ropa e della direttrice del distretto sanitario Federica Casoni. "Tante buone idee e tanti buoni propositi – dice il Pd –, ma l’unica cosa concreta, al momento, è il taglio di sei ore di guardia medica nei giorni festivi e prefestivi, con la condivisione di un medico che dovrà operare sui tre Comuni di Guiglia, Zocca e Montese in un territorio forse non molto popolato ma sicuramente troppo vasto. Resta coperto il servizio notturno, ma la continuità assistenziale diurna, nel weekend, sarà sei ore a Zocca e sei ore a Montese. Un nuovo taglio arriva in un’area periferica e lontana da pronto soccorso e strutture sanitarie importanti". Il PD della montagna chiede che l’azienda sanitaria e le istituzioni locali facciano di tutto per evitare tagli di servizi: "Chiediamo ai nostri rappresentanti nazionali di porre con forza il tema del futuro della sanità: è un diritto fondamentale e non abbiamo intenzione di fare marce indietro". w.b.