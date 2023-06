Guardia medica ridotta nei festivi "Temiamo tempi lunghi di soccorso"

In Appennino è esploso il problema della presenza della guardia medica nei giorni festivi e prefestivi a partire dal 3 luglio prossimo, quando entrerà in funzione anche il numero verde unico per le chiamate, l’800 032032. Sono interessati molti comuni da quest’intervento della Regione che – vista la difficoltà a trovare medici disponibili – prevede la riduzione del servizio, con accorpamenti tra comuni, "un taglio orizzontale che non tiene conto dell’estensione dei territori", suscitando preoccupazioni per i tempi di soccorso destinati ad allungarsi. Frassinoro rientra fra i paesi con più criticità. Venerdì sera si è svolto un incontro pubblico, promosso dall’Ausl di Modena insieme all’Amministrazione comunale, per illustrare il nuovo piano di organizzazione. Per l’Azienda Usl hanno partecipato la dottoressa Federica Ronchetti, direttrice del distretto sanitario di Sassuolo, e la dottoressa Anna Franzelli, direttrice delle cure primarie dell’Area sud. Dal 3 luglio, quassù, la guardia medica il sabato e la domenica, di notte, sarà solo a Montefiorino mentre di giorno resta attiva 6 ore anche a Frassinoro. "Trascorsa l’estate sarà fatta una verifica sulla sostenibilità di questa riorganizzazione. Abbiamo alcune proposte che cercheremo di strutturare per proporle all’Azienda Usl e alla Regione – dice il sindaco Oreste Capelli –. Fra queste, di alternare la presenza della guardia medica tra Frassinoro e Montefiorino, comune quest’ultimo con il 118 operativo. Oppure, altra ipotesi, il potenziamento del servizio di ambulanza con almeno il diurno con un infermiere Ausl a bordo visto che in altri paesi c’è il 118 con ambulanze professionali e noi abbiamo solo un’Avap che ha una capacità di intervento abbastanza limitata". E quanto a distanze e tempi di intervento, la dozzina di chilometri di strada di montagna che uniscono Frassinoro e Montefiorino richiedono 15 minuti di tempo in condizioni meteo normali. Tempistica che raddoppia per raggiungere Piandelagotti e Fontanaluccia.

Il territorio di Frassinoro è molto vasto e, come commenta il primo cittadino, "diventa problematico essere tempestivi". "Garantire la continuità ai servizi socio assistenziali e assicurare una presenza dei presidi medici è fondamentale per la vita della nostra comunità – precisa Capelli –, che a livello territoriale vive in posizione decentrata rispetto alle strutture sanitarie di secondo e terzo livello. Nel 2022 Frassinoro è risultata al penultimo posto nella graduatoria provinciale sul tempo medio di intervento sui codici gialli e rossi". Anche in destra Val Panaro la scure del provvedimento di riorganizzazione si fa sentire.

È stato deciso, infatti, che tutte le mattine dei festivi e prefestivi la guardia medica sarà presente a Zocca e coprirà anche Montese e i pomeriggi sarà a Montese servendo anche Zocca.

Tutte le sere, invece, resterà sia a Zocca che a Montese.

Walter Bellisi