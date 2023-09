"Guardia medica, taglio che ci penalizza"

Tra la popolazione dell’appennino e l’Ausl di Modena continua il braccio di ferro sulla riorganizzazione del servizio di guardia medica. Le raccomandate e gli incontri pubblici che si sono susseguiti da giugno a oggi non hanno rasserenato gli animi. Tant’è che in queste ore, il dissenso sulla linea adottata dall’azienda ospedaliera riparte con più forza di prima. In particolare, da Frassinoro, il comune che per estensione e fragilità infrastrutturali più di tutti rimarrebbe penalizzato dal nuovo corso.

"Secondo Ausl la riorganizzazione della guardia medica è stata effettuata sulla base di una rigorosa analisi dei dati di accesso al servizio", ci dice ci dice Germana Facchini, portavoce del comitato cittadini di Frassinoro per la sanità territoriale. "Si tratta di un report riferito agli ultimi 10 anni, da cui emergerebbe che il 60-70% dei contatti sono stati risolti tramite consiglio telefonico, il 20-35% con visite ambulatoriali e il 10-15% con visite domiciliari. In che percentuale e in che modo, nell’elaborazione dei numeri, si è tenuto conto del Coronavirus? Come ciascuno di noi sa, infatti, quello della pandemia fu un periodo in cui non era possibile accedere alle strutture sanitarie e l’unica modalità di contatto era quasi ed esclusivamente di tipo telefonico". Germana Facchini passa poi a evidenziare altre incongruenze. "L’assistenza a Frassinoro è garantita dal medico di Montefiorino, dicono, argomentando che tra i due capoluoghi la distanza sia di 11 km soltanto. Sarebbe più realistico considerare la distanza tra Montefiorino e frazioni quali Piandelagotti o San Pellegrino in Alpe, per accorgersi che le distanze sono ben più significative, sopra i 30 km. La sensazione è che tendano a ragionare per standard difficilmente applicabili in un comune di alta montagna, con una popolazione di 1700 persone, metà della quale distribuita su 46 frazioni e borghi rurali".

Infine, da parte della portavoce giungono altre precise richieste. "Chiediamo la presenza di una guardia medica che assicuri un’assistenza domiciliare nel periodo invernale e per tutte le frazioni con tempi di intervento entro i 24 minuti, l’esistenza di un presidio di primo soccorso con ambulanza e auto medica dotate di personale sanitario, la garanzia di un servizio 24 ore al giorno di prossimità domiciliare per i non autosufficienti e un sistema di verifica esterno che raccolga disservizi e anomalie. Qualora tutto ciò non fosse possibile, sollecitiamo una rimodulazione del carico fiscale che i residenti versano allo Stato, a Regione e a Comune".

Generoso Verrusio