Guardie giurate ecologiche, in arrivo cinque nuovi volontari

Attendono il decreto prefettizio di nomina in corso di rilascio, poi potranno operare. Sono le cinque nuove unità che andranno ad irrobustire l’organico del gruppo delle Guardie giurate ecologiche volontarie di Formigine che, coordinato dall’ex comandante della Polizia Locale Mario Rossi, svolge attività in materia di vigilanza ambientale e venatoria. I 12 volontari attualmente in servizio hanno svolto, nel 2024, 2.554 ore di servizio, percorrendo oltre 11600 chilometri sul territorio ed effettuando oltre 400 controlli sulla caccia. In totale, le GGEV formiginesi hanno contestato quaranta verbali di accertamento di violazioni, dei quali 30 in materia di scorretto conferimento di rifiuti e 10 in materia venatoria. Inoltre, gli operatori hanno inviato agli organi competenti 187 segnalazioni di problematiche di interesse ambientale. Attività specifiche sono state rivolte alla vigilanza e alla tutela dell’Oasi di Colombarone e all’area del torrente Tiepido a Colombaro, e particolare impegno è stato profuso nella sorveglianza delle aree verdi cittadine relativamente all’osservanza dei regolamenti comunali da parte degli utenti.