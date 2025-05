Guasto alla condotta idrica, allagamenti in via Cannizzaro

Nella prima mattinata di ieri in via Cannizzaro si è verificato un guasto alla rete idrica. I tecnici di Hera sono intervenuti subito sul posto e, dopo aver individuato la perdita d’acqua, hanno iniziato i lavori di riparazione della condotta. Per permettere l’esecuzione dei lavori, il breve tratto di via Cannizzaro compreso tra l’incrocio con via Galilei e via Beccari resterà chiuso al traffico, in accordo con la polizia locale, fino alla conclusione del cantiere che potrebbe protrarsi fino a domani mattina. E’ comunque segnalato un percorso alternativo.

Non è stato necessario interrompere l’erogazione del servizio agli utenti se non per il breve tempo necessario a localizzare il guasto. Tutti gli utenti sono quindi regolarmente alimentati. Si ricorda che in caso di urgenza è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.