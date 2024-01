Guasto alle scuole Da Vinci, vacanze prolungate

Sono riprese normalmente questa mattina le lezioni all’istituto superiore Leonardo Da Vinci di via Peruzzi.

Ieri mattina infatti, al rientro dalle canoniche due settimane di vacanze natalizie, gli studenti hanno trovato la scuola chiusa e le ore di lezione sospese per quello che è stato definito dagli addetti ai lavori un disservizio.

Nello specifico si era verificato un guasto alla rete elettrica di Enel, avvenuto nelle ore notturne tra domenica e ieri. Un disservizio, questo, che ha provocato l’interruzione della fornitura di energia elettrica all’istituto, pertanto la Provincia di Modena, in accordo con il dirigente scolastico, Marcello Miselli, ha disposto la sospensione dell’attività didattica, in attesa che i tecnici di Enel risolvessero il problema. In quelle condizioni infatti, non era possibile procedere con il normale svolgimento delle lezioni.

Nel pomeriggio il guasto è stato eliminato e il personale della Provincia di Modena, dopo le opportune verifiche dei locali dell’istituto, ha disposto la ripresa delle attività didattiche. All’Istituto Leonardo da Vinci per l’anno scolastico in corso sono iscritti 1.032 studenti distribuiti in 45 classi.