Guasto elettrico, ospedale al buio per ore

Momenti di apprensione mercoledì notte all’ospedale di Sassuolo: all’improvviso un guasto in un locale tecnico ha causato la presenza di fumo bianco nel corridoio centrale del primo piano del nosocomio, facendo scattare l’allarme antincendio.

L’intervento dei vigili del fuoco e dei manutentori dell’ospedale è stato immediato e gli ambienti e i reparti sono stati subito posti in sicurezza ma, per ripristinare la rete elettrica, ci sono volute alcune ore. Ieri mattina tutto risultava comunque funzionare al meglio e l’allarme è ben presto rientrato.

La serata ha iniziato a ‘movimentarsi’ intorno alle 21 quando, appunto, gli operatori sanitari si sono accorti del fumo sprigionato a causa - si è appreso in seguito - di un guasto improvviso della rete elettrica in un locale tecnico situato al primo piano, proprio di fianco al bar. La presenza del fumo ha fatto scattare l’allarme antincendio ma immediatamente è partita la chiamata ai pompieri che, in pochissimo tempo, sono intervenuti sul posto provvedendo a porre in sicurezza gli ambienti interessati dal guasto e a liberarli dal fumo che si era accumulato, attivando le porte antincendio e isolando l’area. La nube di fumo fortunatamente si è ‘fermata’ nel corridoio e al bar, senza quindi invadere i vicini reparti e, ovviamente, le degenze.

Dal momento però che in quel momento risultava impossibile effettuare il triage – vista l’assenza provvisoria di corrente -, tre pazienti che si erano poco prima presentati al pronto soccorso e che necessitavano di cure più urgenti sono stati trasferiti in altri ospedali cittadini con l’ambulanza. Non vi è stato – è bene sottolinearlo – alcun trasferimento di pazienti ricoverati in ospedale.

Subito dopo il guasto, purtroppo, non è stato possibile infatti attivare il gruppo elettrogeno di emergenza perché il guasto stesso, la cui origine è in fase di accertamento, impediva la distribuzione in sicurezza dell’energia. In tutta la struttura è quindi saltata la rete elettrica e ci sono volute alcune ore per il completo ripristino dei servizi nei quattro piani dell’ospedale e nell’area esterna dei parcheggi. Già nelle prime ore della mattina di ieri, in ogni caso, il funzionamento della rete era stato ripristinato.

Dunque, grazie all’immediato intervento dei pompieri i disagi all’interno del nosocomio sono stati ridotti al minimo.

Valentina Reggiani