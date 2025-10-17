Guerra ai rifiuti abbandonati. Scattano tre denunce

Tre persone, due tunisini e un italiano, sono stati denunciati a piede libero dalla polizia locale dell’Unione Terre di Castelli per il reato di abbandono di rifiuti nei territori di Savignano e Spilamberto. A riferirlo è stato lo stesso comando della polizia locale, che è riuscita a dare un’identità agli autori di questi gesti dopo un accurato lavoro di indagine, partito analizzando proprio i corpi del reato, ovvero i rifiuti abbandonati.

Nello specifico, per quanto riguarda Savignano, le vie che erano state interessate dall’abbandono di ingenti quantitativi di "indifferenziato", tra cui anche materiale di scarto di lavori di piccola edilizia, sono via Manelle e via Bocchirolo, nella frazione di Magazzino.

Per quanto concerne il territorio di Spilamberto, invece, le indagini sono state svolte sulla Pedemontana, strada ormai tristemente nota perché continua a essere, ed è stata anche in passato, oggetto di numerosi abbandoni di rifiuti specialmente all’altezza delle piazzole di sosta.

Muovendosi sulla base di segnalazioni ricevute da cittadini, gli agenti della polizia locale sono appunto intervenuti in queste vie e sono riusciti a risalire ai due tunisini e all’italiano che ora sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

"Il successo delle indagini della polizia locale, che ringrazio assieme ai cittadini che hanno testimoniato – ha commentato il sindaco di Savignano, Enrico Tagliavini - è un passo fondamentale per la tutela del nostro territorio. Ogni rifiuto abbandonato è un’offesa alla nostra comunità. L’identificazione dei responsabili è la prova che la nostra attenzione è massima e che non tollereremo gesti di simile inciviltà".

Il comandante della polizia locale, Luca Di Niquili, ha aggiunto: "L’abbandono dei rifiuti è una problematica trasversale sul territorio. I responsabili frequentemente vengono individuati e sanzionati, proprio come in questo caso. Ricordo comunque che la tutela dell’ambiente si basa, oltre che sul controllo del territorio, anche sulla collaborazione con la comunità; invito pertanto i cittadini a segnalare comportamenti sospetti al nostro numero di emergenza 800.993.099".

m.ped.