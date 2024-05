’Guerra’ dell’acqua, "andiamo in Cassazione"

Il Comune di Fiumalbo prosegue con perseveranza in Cassazione la ‘battaglia’ per continuare a gestire il servizio idrico in forma autonoma, dopo che i precedenti ricorsi di vario grado non erano stati accolti. Dice il sindaco Alessio Nizzi: "Il nostro difensore avvocato Marini ci ha confermato l’avvenuta notifica e deposito del ricorso in Cassazione nell’interesse del nostro Comune sul tema della gestione autonoma del servizio idrico integrato. Come promesso, stiamo continuando ad ogni livello la nostra battaglia, sia legalmente con questo ennesimo ricorso, sia attraverso interlocuzioni con esponenti governativi e tecnici dei ministeri. Ringraziamo ancora una volta tutti i consiglieri che hanno condiviso, venendo in consiglio e approvando la delibera del ricorso, questo ennesimo tentativo legale. Un conto sono i fatti – sottolinea il sindaco – ed è metterci la faccia: il resto sono chiacchiere. Anche nel nostro programma elettorale c’è chiaro questo impegno sulla rivendicazione della gestione autonoma del servizio idrico, che ci auguriamo di poter portare avanti se i fiumalbini ci daranno il sostegno per continuare ad amministrare il nostro comune". A Fiumalbo infatti è stata presentata una solo lista elettorale, con Nizzi candidato, alla quale occorre però ottenere il 50% di partecipanti alla consultazione, per evitare un commissariamento che avrebbe conseguenze negative anche su questa ‘battaglia dell’acqua’. A febbraio il Consiglio di Stato aveva respinto il ricorso di Fiumalbo e Fanano per quello che è stato definito "un cavillo burocratico" (la mancanza di un atto antecedente al ricorso al Tar 2016 che confermasse la gestione diretta già in atto); da qui il ricorso in Cassazione. A questo punto da Fiumalbo si rilancia anche un appello alla Politica nazionale. "Basterebbe poco: senza cambiare leggi, fare deroghe etc, sarebbe sufficiente che nel collegato ambientale (legge già esistente) fosse chiarito che la deroga è prevista per le gestioni "esistenti di fatto ", come riteniamo che il legislatore intendesse. Quindi, con un piccolo sforzo, un semplicissimo provvedimento, le forze politiche che siedono in Parlamento e che non hanno mancato di dichiarare attenzione e impegno per la nostra battaglia possono concretamente farlo: due parole per consentire a due comunità di montagna di gestire un bene prezioso. Adesso è il momento -concludono da Fiumalbo – vediamo a chi davvero sta a cuore la nostra battaglia".

Giuliano Pasquesi