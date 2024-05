Guerra e propaganda nei libri di scuola

’Ucraina, i testi scolastici stanno riscrivendo la storia e confini? Propaganda russa nei libri di testo: Influenza e Implicazioni’: questo il nome dell’evento in programma oggi alle 18 alla Sala Redecocca, in piazza Redecocca 1 a Modena. Come spiegano gli organizzatori, "l’incontro esplorerà come i contenuti educativi vengano utilizzati per modellare le percezioni politiche e culturali degli studenti. Attraverso presentazioni dettagliate e discussioni approfondite, analizzeremo esempi concreti di come la propaganda viene integrata nei curriculum scolastici e discuteremo le implicazioni per la società russa e la comunità internazionale".