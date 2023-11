Guerra e Vaccari accusano: "Ministero immobile"

"Il governo non si è mosso". L’accusa è dei due parlamentari modenesi del Stefano Vaccari e Maria Cecilia Guerra, che ricordano la mancata risposta da parte del Ministero alla vicenda di Holostem Terapie Avanzate, azienda modenese nata nel 2008 per trasferire ai pazienti i risultati della ricerca sviluppata dal Centro di medicina rigenerativa ’Stefano Ferrari’ di Unimore, e che da mesi si trova in un pericoloso stato di incertezza.

"A un anno dalla nostra interrogazione di un anno fa, a dicembre 2022, al ministro della Salute, nulla si è mosso, e a causa della mancanza di iniziativa del governo ora un’azienda che rappresenta un fiore all’occhiello della ricerca industriale italiana rischia di chiudere, con incertezza legata anche alla sorte dei dipendenti, che comunque sono già scesi a 43 rispetto agli 80 di un anno fa".

Guerra e Vaccari rimarcano come "siamo parlando di un gioiello in termini di know-how e competenze dei lavoratori un’eccellenza nazionale, che ha sviluppato terapie cellulari e geniche in grado di migliorare la vita di migliaia di pazienti affetti da malattie anche molto gravi. Grande preoccupazione è stata espressa, oltre che dai sindacati, anche dall’associazione ‘Le ali di Camilla’, che si occupa di tutelare chi è affetto dalla cosiddetta ‘sindrome dei bambini farfalla’: anche per loro le ricerche di Holostem hanno fatto e continuano a fare moltissimo".

Nonostante la manifestazione d’interesse di Enea Tech Biomedical, "la fondazione di diritto privata vigilata dal Ministero per le imprese e il Made in Italy, che sembrava prospettare un possibile lieto fine per la vicenda, nulla ancora si è mosso: "Avevamo chiesto al governo di impegnarsi, e siccome non lo ha ancora fatto, in Commissione Sanità alla Camera abbiamo sollecitato ulteriormente una risposta, tramite il Capogruppo Marco Furfaro, per avere riscontro dell’autorizzazione che occorre da parte del Ministero. Per questo, venerdì 24 novembre saremo in piazza a Modena accanto ai lavoratori della Holostem e a tutti gli altri lavoratori, perché se questa Destra è incapace di tutelare un’azienda di questo livello, allora è tutto il mondo del lavoro che non può sentirsi supportato".