"Guerra tra sindaci: Aimag, Carpi e il ricorso per congelare il CDA"

Sindaci contro sindaci. La vicenda Aimag sta per arrivare al Tribunale Amministrativo Regionale, cui sarà presto depositato l’atto notificato lunedì scorso – come prevede la prassi stabilita dalla legge – ai 6 sindaci di Carpi, Novi, Soliera, Campogalliano, Bastiglia e Bomporto, in quanto si deve a loro la rottura del Patto di Sindacato che ha retto per 14 anni le sorti della società mirandolese. Il ricorso contiene la richiesta di ’sospensiva’ delle nuove nomine del consiglio di amministrazione che sarebbero – a dire dello studio legale che rappresenta i ricorrenti – ’viziate’ da un atto che potrebbe determinare un danno erariale ai comuni soci. Da qui la richiesta di ’sospensiva’ che di fatto azzererebbe tutto quanto. Nonostante il silenzio apparente calato sulla vicenda, si fa dunque sempre più duro lo scontro consumatosi nella assemblea dei soci Aimag del 29 giugno e che rende sempre più incerto il futuro di Aimag, considerata un ’gioiello’ di efficienza nazionale nella gestione dei servizi al territorio. L’elezione a maggioranza di un nuovo consiglio di amministrazione, avvenuto con la convergenza del 67% delle quote azionarie, sposta in termini sostanziali gli equilibri dall’esclusivo controllo dei comuni a quello determinante dei privati, poiché la multiutility bolognese Hera ha il 25% e la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi detiene il 7,5%. Ciò non risponderebbe ai dubbi sollevati dalla società milenese Allen & Overy, consultata a suo tempo dal Cda uscente in proposito, e ancor meno alle raccomandazioni di Atesir, l’autority regionale per i servizi pubblici, che aveva espressamente specificato che il Patto di sindacato (decaduto e superato dal voto del 29 giugno ndr) continua ad essere "condizione indispensabile per l’affidamento diretto dei servizi idrico e rifiuti svolti dalla società" (il che comporterebbe l’indizione di una nuova gara pubblica aperta a tutti ndr). Ora 11 sindaci aderenti ad Aimag, Borgocarbonara (Mn), Camposanto, Cavezzo, Medolla, Mirandola, Moglia (Mn), Poggio Rusco, (Mn) San Giacomo delle Segnate (Mn), San Felice, San Possidonio, San Prospero non si rassegnano a cedere il controllo e la paventata direzione generale di Aimag ad una figura espressa da Hera, che svolge un’attività concorrenziale, e perciò si sono rivolti all’affermato Studio legale Carullo, per essere assistiti. Trascorsi 30 giorni dalla notifica del ricorso agli interessati, che potranno controdedurre, l’atto potrà essere depositato al Tar.

Alberto Greco