Guerriglia urbana in centro a Modena, ferito un negoziante. Paura e rabbia

Modena, 5 febbraio 2024 – “Sono davvero molto arrabbiato, non è possibile una violenza di questo tipo; per tanti anni anche grazie alla mia collaborazione con le forze dell’ordine quest’area è stata ‘ripulita’ da spacciatori e scippatori ma ora la situazione è tornata peggio di prima". Afez Hossain Mahmud, bengalese di origine, è esasperato dopo il far west che si è scatenato sabato sera, 4 febbraio, in largo San Giacomo quando un gruppo di giovani nordafricani ha fatto irruzione nel suo negozio di alimentari ’Moden Bangla’ dove si era rifugiato un loro connazionale per sfuggire al pestaggio.

Non solo botte ma anche vandalismi. Scene di guerriglia urbana tra il piazzale e corso Canalchiaro. Sono volati infatti bottiglie, cartelli stradali, portacenere. Un video, postato sui social, mostra la sequenza con tanto di aggressione ai danni di un giovane, preso a calci, presumibilmente lo stesso che si è rifugiato nel market di Afez. Da 34 anni Afez vive in Italia a e al suo lavoro di commerciante affianca quello da interprete per il tribunale.

"Capisco molto bene la loro lingua, poi li ho visti in giro più volte, che non mi vengano a dire che sono minorenni (l’ipotesi è che si tratti dei ’soliti’ minori stranieri non accompagnati, ndr) – puntualizza – so bene che molti di loro affermano di esserlo per avere i documenti di soggiorno ma si tratta di delinquenti e basta". La gang in azione nel week end non passa certo inosservata. Afez, dettaglio questo confermato anche da altri residenti e commercianti dell’area, spiega come da qualche settimana questo gruppo di ragazzi si aggiri per il centro storico infastidendo passanti ed esercenti. Con loro c’è sempre anche un cane lupo senza guinzaglio. Alla richiesta di mettere al sicuro il cane, spiega ancora l’esercente, un’anziana pochi giorni fa si è sentita rispondere malamente con un’offesa e sabato sera la situazione è degenerata.

"Erano circa le 21,30 – il racconto di Afez – , ho visto questo ragazzo arrivare di corsa con il cane mentre dietro di lui correvano 8/9 ragazzi. Lui si è rifugiato nel mio negozio, è piombato dentro all’improvviso con il cane e loro gli si sono avventati contro; hanno preso i pali dei cartelli stradali, dei portacenere, delle bottiglie, glieli scagliavano contro, è successo il putiferio. Ho cercato di fermarli ma mi sono solo fatto male ad una mano e ad una spalla".

Il titolare di un bar della zona racconta come i clienti seduti ai tavolini si siano tutti alzati terrorizzati da quanto stava accadendo. La polizia chiamata sul posto si è messa alla ricerca degli aggressori e pare che una Volante abbia rintracciato alcuni di loro non molto lontano.

Cosa abbia scatenato la violenza di sabato sera è ancora al vaglio della polizia, di certo il parapiglia improvviso ha creato allarme tra i tanti presenti nei bar di Canalchiaro ma Afez dice che nessuno è venuto in suo aiuto. "Facevano il video con i cellulari e nessuno è venuto ad aiutarmi! Che senso civico è questo? Perché devo affrontare tutto questo e loro restare impunti? – si sfoga il negoziante –. Mia figlia è arrivata in negozio spaventata, mia moglie po chi giorni fa ha avuto un ictus; sto facendo la spola tra l’ospedale il lavoro poi mi capitano anche cose del genere, è insopportabile. Vogliamo soltanto lavorare e vivere in modo civile. Ho questo negozio dal 2007, qui tutti quanti mi vogliono bene, per gli anziani del quartiere sono come un figlio, e ora sono proprio loro a subire di più. Basta perdonare queste persone" conclude il negoziante esasperato.