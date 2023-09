Guerzoni batte un colpo: "Sbarco su Instagram". Pressing di Bonaccini per arruolare Cavicchioli

Non sta passando inosservato l’attivismo di Giulio Guerzoni, il capo di Gabinetto del sindaco. Ieri ha rivitalizzato la sua presenza social commentando una foto che lo ritrae allo stadio mentre esulta di fianco proprio a Gian Carlo Muzzarelli: "Un profilo vecchio come questa foto al Braglia per Modena-Reggiana, playoff di serie D – scrive – Era inattivo da sempre e così ho deciso di sbarcare su Instagram". Niente di impegnativo evidentemente, ma le interpretazioni semiotiche si stanno già rincorrendo. In quell’immagine ci sono l’amore per il Modena e, per estensione, per la città di Modena, la vicinanza con il sindaco Muzzarelli con cui ha condiviso i dossier più importanti, un momento di leggerezza che può contribuire a vivacizzarne l’immagine. Guerzoni di sicuro oggi vanta una profonda conoscenza della macchina amministrativa ed è considerato tra coloro in grado di mettere d’accordo una coalizione larga, proprio per l’esperienza e la stima maturata sul campo. La riattivazione del profilo Instagram tra l’altro è solo l’espressione più visibile di una tessitura di relazioni in corso da tempo.

Un know how dunque spendibile per una candidatura a sindaco ma anche, perché no, per altri incarichi di rilievo che non siano necessariamente quello di primo cittadino, secondo alcuni osservatori che considerano degno di nota il sussulto social di ieri rispetto all’understatement tenuto da Guerzoni in questi anni dovuto al ruolo di backoffice che ricopre e al suo carattere introverso. ‘È lui il candidato di Muzzarelli’, tira le conclusioni qualcuno. Evidentemente lo showdown di Ori ha accelerato certe dinamiche, prospettando una griglia di partenza pre-primarie piuttosto affollata. Oltre a Ori, ufficiale, ed eventualmente Guerzoni, disputerebbero la finale Davide Baruffi, Andrea Bortolamasi, Andrea Bosi, forse anche Francesca Maletti. Il partito però giocoforza deve fare sintesi e di questi alle primarie ne rimarrà solo uno, al massimo due.

Crescono intanto come abbiamo scritto ieri le quotazioni di Paolo Cavicchioli a capo della coalizione di centrodestra, ma non è un mistero che l’ex presidente della Fondazione sia corteggiato anche dal centrosinistra. Perché quel nome, ad averlo come avversario, fa paura. Stando a indiscrezioni, l’uomo sarebbe in frequente contatto con Stefano Bonaccini (posto che i rapporti tra Cavicchioli e Muzzarelli sono inesistenti) che starebbe provando a convincerlo a rientrare nella galassia che gravita attorno al Partito democratico. La soluzione sarebbe una lista civica da affiancare a quella del Pd e alle altre della coalizione.

In subordine, qualora a Cavicchioli non dovesse interessare, la pressione dei vertici del Pd si orienterebbe sul dissuaderlo almeno a non presentarsi con il centrodestra. Come si diceva all’inizio il nome dell’ex presidente della Fondazione è forse il più temuto nel centrosinistra per lo stesso motivo per cui viene ritenuto il ‘colpo di mercato’ per il centrodestra: sarebbe in grado di allargare il bacino elettorale dello schieramento ‘moderato’. Da qui la trovata tattica tipica del calciomercato: se non puoi acquistare il top player, fai in modo che non finisca nelle fila dei tuoi diretti concorrenti in classifica.

Non manca peraltro anche una terza suggestiva ipotesi: la possibilità cioè che Cavicchioli spiazzi tutti presentandosi con una propria lista civica, vera e svincolata dai principali schieramenti. Con l’obiettivo di arrivare al ballottaggio in solitaria e giocarsi il match point.