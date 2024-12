Guida dei ristoranti delle coop, c’è anche l’inclusivo ’Bistrò53’

C’è anche il ‘Bistrò53’ di Carpi nel ‘Gusto della Cooperazione’, la prima guida ai ristoranti gestiti da cooperative, promossa da Confcooperative e FondoSviluppo. ‘Bistrò53’ è stato inaugurato nel 2017 come locale di ristorazione estiva per offrire nuove opportunità di lavoro alle persone seguite dalla cooperativa sociale Nazareno Work di Carpi. Da ottobre 2024 è aperto per la prima volta anche in autunno e inverno. Nel menu ci sono anche le verdure stagionali prodotte nell’antistante orto biodinamico Buccia, dove persone con disabilità e invalidità coltivano verdure a km zero. Oltre al locale carpigiano, nella guida è compreso un altro ristorante della provincia, ‘Centofiori’, l’agriturismo biologico della cooperativa sociale Giovani ambiente lavoro, che nel 2011 ha aperto una fattoria nel polo ambientale di Marzaglia di Modena. Le storie dei due ristoranti modenesi sono simili, essendo entrambi gestiti da cooperative sociali nate per favorire il reinserimento lavorativo di persone con disagio fisico o psichico. "La guida raccoglie 109 ristoranti cooperativi, ma soprattutto racconta storie di reinserimento lavorativo che, favorendo lo sviluppo personale ed economico, diventa speranza in una vita migliore", afferma il direttore generale di Confcooperative Fabiola Di Loreto.