Guida in stato di ebbrezza, stand e simulatori

Ieri in largo Sant’Agostino, in occasione della Giornata europea della Sicurezza stradale, si è tenuto l’evento conclusivo del progetto ’Azioni integrate per la prevenzione e il contrasto alla guida sotto l’effetto delle sostanze psicoattive’, realizzato dal Comune di Modena in collaborazione con la Prefettura e in partenariato con Ausl, Unione Comuni dell’Area Nord, Unione Comuni Terre dei Castelli e Comune di Castelfranco Emilia. Avviate lo scorso maggio, le attività che si sono susseguite per 12 mesi, hanno compreso una serie di controlli coordinati svolti dalle Polizie locali, attività di sensibilizzazione, di comunicazione, incontri di formazione e laboratori interattivi col simulatore in luoghi frequentati dai giovani al fine di sensibilizzarli a una condotta di guida corretta.

Dalle 15 alle 19, presso gli stand allestiti in piazzale Sant’Agostino, si sono svolti laboratori interattivi con il simulatore di guida e gli occhiali distorsori che consentono di vedere gli effetti di alcol e sostanze stupefacenti sulla guida.