Guida Michelin, evento in città. Al teatro Pavarotti Freni saranno svelate le nuove stelle

Ristoranti italiani con il fiato sospeso fino al 5 novembre quando a Modena, nel cuore della Food Valley, sarà presentata la 70esima edizione della guida Michelin Italia 2025. L’annuncio è arrivato in occasione dei festeggiamenti per l’arrivo della guida che si sono svolti a Torino, presso la Nuvola Lavazza, durante i quali sono stati presentati i dati dello studio ’Taste Tourism’, che analizza i flussi turistici generati dai ristoranti stellati. L`indagine, che è stata condotta per la prima volta nel 2016, registra un importante incremento sull`indotto che generano i ristoranti stellati nel nostro paese che passa da 280 milioni di euro a 438 milioni di euro. La cifra non include la spesa sostenuta nel ristorante stesso, ma interessa i settori dell’hotellerie, del commercio e dei servizi. Prendendo in esame i dati del 2023, i ristoranti stellati italiani hanno accolto 2,4 milioni di clienti per un indotto complessivo di 438 milioni di euro. Per il 2024, le previsioni indicano un risultato relativo all`indotto indiretto in aumento, pari a 498 milioni di euro. Infatti, il 74,6% della clientela estera ed il 39,5% di quella italiana trascorre almeno una notte nella destinazione o nelle immediate vicinanze, generando quindi benefici indiretti sui settori dell`ospitalità, del commercio e dei servizi. Lo studio rileva che ogni ristorante con 1 Stella Michelin genera benefici diretti sul territorio pari a 805mila euro circa, che diventano 2,4 milioni di euro quando si tratta di un ristorante 2 Stelle Michelin, per poi esplodere quando prendiamo in esame i ristoranti che ’meritano il viaggio’, ovvero quelli insigniti delle 3 Stelle, con un risultato che supera i 6,5 milioni di euro ciascuno. La regione a beneficiare maggiormente della presenza dei ristoranti stellati è la Lombardia mentre a livello provinciale è Napoli a giovare dei maggiori benefici, seguita da Roma e Milano. Modena si piazza al settimo posto.