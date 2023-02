Guida senza assicurazione e patente: denunciato

Cerca di scappare a un posto di blocco della polizia locale, viene inseguito e alla fine preso. Al successivo controllo, lo stesso dichiara di non avere mai conseguito la patente. Inoltre, il suo ciclomotore non era assicurato. Scatta quindi nei suoi confronti la relativa sanzione. Tuttavia, evidentemente non ancora "contento", tenta il "colpo di genio": si presenta dopo circa un’ora al comando dei vigili, esibendo una patente nigeriana a suo nome e chiedendo di annullare il verbale. Dopo un’attenta analisi, anche mediante l’utilizzo di nuove apparecchiature acquistate con un finanziamento della Regione, gli agenti scoprono che la patente era falsa. Questo giovane quindi, S.E., di 23 anni, oltre alle sanzioni che aveva già a suo carico, è stato anche denunciato a piede libero per utilizzo di documento falso.

L’episodio è avvenuto pochi giorni fa a Spilamberto, in via Coccola.

Il 23enne è stato poi bloccato in via Confine.

m.ped.