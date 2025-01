Guida senza patente e si finge un’altra persona: denunciato

Guidava senza aver mai conseguito la patente in Italia e con gli agenti della Polizia locale di Modena, che lo hanno intercettato sulla tangenziale Mistral, si è giustificato dicendo di esserne momentaneamente sprovvisto, mostrando tramite smartphone la foto di un documento di guida. Ma dagli accertamenti è emerso che quel documento non era il suo e che l’uomo, un 30enne di origini pachistane residente in provincia, non era in possesso, appunto, di alcuna patente. Pertanto, il guidatore è stato denunciato dalla Polizia locale per false dichiarazioni e sanzionato per guida senza patente.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di martedì 28 gennaio, quando gli agenti del Nucleo problematiche del territorio di Polizia locale hanno notato e quindi fermato una Renault Megane con andatura sospetta lungo la tangenziale Mistral, direzione Bologna.

Al momento di esibire i documenti d’identità e di guida agli agenti, l’automobilista ha riferito di esserne momentaneamente sprovvisto, mostrando tramite smartphone la foto di una patente.

Non convinti da quanto dichiarato dall’uomo e notando difformità della foto, gli operatori hanno eseguito ulteriori accertamenti presso il Comando di via Galilei, in presenza del guidatore che, messo alle strette, ha affermato di aver in realtà mostrato le generalità di un conoscente e di non essere in possesso di alcuna patente di guida perché mai conseguita in Italia.

Pertanto, il conducente è stato denunciato per false dichiarazioni sull’identità a pubblico ufficiale e sostituzione di persona e rischia adesso una pena che può arrivare fino a sei anni di reclusione.

Inoltre, gli è stata contestata una sanziona amministrativa dell’importo di 5.160 euro.