Guida sicura al Centro Happen, la prevenzione inizia dai giovani

Domani prendono il via dal Centro Happen gli incontri per la sicurezza stradale che interpellano i giovani con esperti e laboratori interattivi grazie all’uso del simulatore di guida, per far anche sperimentare cosa comporta mettersi alla guida dopo aver bevuto o assunto sostanze stupefacenti. Alle iniziative in programma presso i centri di aggregazione giovanile partecipano educatori dell’Educativa di strada, operatori della Polizia Locale e dell’Ausl-SerDP, un medico del 118 e della Croce Rossa Italiana. Gli incontri sono tra le attività promosse dal Comune di Modena attraverso l’Ufficio Legalità e Sicurezze, nell’ambito del progetto ’Sicurezza stradale: azioni integrate per la prevenzione e il contrasto alla guida sotto l’effetto delle sostanze psicoattive’ finanziato dalla Presidenza del Consiglio.

Il viaggio nei centri di aggregazione giovanile parte appunto dal Centro Happen di strada Canaletto Sud 43 con un pomeriggio a cura della Cooperativa Caleidos che alle 16 accoglierà i partecipanti. Sono quindi previsti interventi di personale del SerDP dell’Ausl, della Polizia Locale e di un medico del 118, oltre che di un volontario della Croce Rossa (’Un finale già visto: traumatologia della strada’). Dopo lo spazio dedicato alle domande, prenderanno il via i laboratori interattivi con l’uso del simulatore di guida, oltre che di giochi e percorsi con occhiali che simulano la percezione distorta della realtà dopo l’assunzione di alcoolici e droghe.