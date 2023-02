Guida Tir con patente revocata da anni

Tre camionisti denunciati nei giorni scorsi dalla polizia locale di Sassuolo. Il caso più eclatante riguarda l’autista di un autoarticolato fermato in via Emilia Romagna: era privo di patente di guida da circa 6 anni, poiché revocata; inoltre il veicolo condotto presentava svariate irregolarità tali da non poter circolare in condizioni di sicurezza. Pochi giorni dopo il TargaSystem ha ’pizzicato’ in Circonvallazione un veicolo che circolava nonostante il precedente sequestro per mancanza dell’assicurazione: il camion è stato sequestrato per la definitiva confisca. Venerdì, infine, scoperto un camionista con patente polacca falsa.