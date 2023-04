Guida ubriaco e fa l’incidente: denunciato

Si è messo in macchina dopo aver bevuto numerosi drink e si è schiantato contro una vettura in sosta. È stato denunciato. A finire nei guai, mercoledì sera è stato un automobilista di 54 anni trovato alla guida con un tasso alcolico oltre il triplo del consentito. Gli agenti sono intervenuti dopo che l’uomo ha perso il controllo del mezzo per poi schiantarsi contro un’auto in via Toscanini. Come ricostruito dagli agenti dell’Infortunistica, la Chevrolet dal 54enne, residente in zona, ha sbandato durante la marcia urtando una Bmw su cui era a bordo un 36enne. Sul posto, quindi, sono intervenute le pattuglie della polizia locale, che hanno avviato i rilievi finalizzati a determinare le cause dell’accaduto e hanno sottoposto l’automobilista, rimasto illeso nello schianto, all’alcoltest. Dall’esame è stato riscontrato lo stato di alterazione, con un tasso di circa 1,7 grammi per litro (il limite è 0,5), collocandolo nella terza e più grave fascia individuata dalle normative.

Al 54enne è stato contestato il reato di guida in stato di ebbrezza, che ha fatto scattare il ritiro della patente, e la Chevrolet, di sua proprietà, è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Sarà poi l’Autorità giudiziaria a decidere in quale misura applicare l’eventuale sanzione penale a suo carico (l’ammenda va da 1.500 a 6mila euro) e gli addebiti accessori, tra cui la detrazione dei punti e la durata della sospensione del documento di guida da uno a due anni. La sanzione potrà essere pure aumentata da un terzo alla metà, dal momento che i fatti sono stati commessi nelle ore notturne.