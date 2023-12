Guida ubriaco in autostrada: denunciato

Si era posto alla guida del proprio autocarro, per poi percorrere l’autostrada dopo essersi ubriacato. A finire nei guai uno straniero 39enne denunciato dalla polizia stradale di Modena Nord. Ma non si è trattato, purtroppo, di un singolo episodio. Infatti la polizia di Stato ha effettuato nel fine settimana una specifica attività di prevenzione e contrasto al fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. Sabato notte una pattuglia della stradale, in servizio lungo via Emilia Ovest, ha fermato un’autovettura per un controllo. Il conducente, un 41enne italiano, in evidente stato di alterazione psico fisica da verosimile assunzione di sostanze alcoliche, è stato sottoposto a prova alcotest, che ha confermato un tasso pari a 0,99 gl, superiore a quello consentito. Sull’autostrada A1, invece, gli agenti della Sottosezione di Modena Nord – durante un controllo di Polizia – hanno appunto fermato per un controllo il 39enne straniero, alla guida di un autocarro. L’uomo – hanno appurato i poliziotti – risultava completamente ubriaco: dall’etilometro, infatti, è emerso un tasso di 2,11 contro un limite di 0.50 tollerato

dalla legge. Per entrambi

i conducenti è scattata

la denuncia.