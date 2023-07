Guidalberto Guidi è morto a Modena, l’imprenditore e manager aveva 81 anni

Modena, 5 luglio 2023 – Guidalberto Guidi, ex vicepresidente di Confindustria e proprietario di Ducati Energia, è morto domenica sera nel Modenese dove abitava, all'età di 81 anni (il 5 agosto ne avrebbe compiuti 82). La notizia, mantenuta nella massima riservatezza, è stata appresa e divulgata a funerali avvenuti dalla Gazzetta di Modena e trova conferma in ambienti familiari.

Lascia la moglie Alessandra e la figlia Federica che è stata ministra dello sviluppo economico nel governo Renzi. Imprenditore e manager, soprattutto con la sua azienda, la Ducati Energia, nata negli anni Ottanta e attiva nel settore dei sistemi elettrici e da allora cresciuta moltissimo.

Guidi è stato molto attivo anche in Confindustria, vicepresidente nazionale e presidente del Sole 24 Ore, ruoli nei quali ha sempre posto l'accento sull'internazionalizzazione e il dimensionamento delle aziende.

Il cordoglio del sindaco Muzzarelli

Il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, ha mandato un messaggio di cordoglio alla moglie Alessandra e alla figlia Federica, ministra dello Sviluppo economico tra il 2014 e il 2016. “Guidi er un imprenditore modenese che ha ottenuto molti successi alla guida di Ducati Energia e che per anni è stato ai vertici nazionali di Confindustria. Fautore delle aggregazioni aziendali e delle esternalizzazioni della produzione, Guidi ha sempre sostenuto la necessità, però, di investire in Italia sulla formazione, sulla ricerca e sull’innovazione. Dal 1996 è stato vice presidente nazionale di Confindustria per dieci anni, ricoprendo anche l’incarico di presidente del ‘Sole 24 ore’ e di associazioni di categoria come Anie (l'Associazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche), presidente dell'Ancma (l'Associazione nazionale ciclo motociclo accessori)”.