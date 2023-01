Guidano con patenti scadute da 20 anni Multa di 5mila euro

Nel corso di una serie di controlli effettuati dal personale della Polizia locale dell’Area Nord sono state elevate due sanzioni particolarmente rilevanti ai fini della tutela della sicurezza stradale. La prima a San Felice, dove è stato fermato un conducente mirandolese con patente revocata da circa 20 anni. Mentre a Concordia un altro mirandolese circolava con la patente revocata da oltre 25 anni; in questo caso il veicolo non era coperto da assicurazione. Per entrambi i conducenti multa di 5000 euro.