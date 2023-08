Guidava senza assicurazione e con patente irregolare

Viaggiava su un’auto senza assicurazione ma non solo: era in possesso di una patente di guida non conforme rispetto quanto definito dalle convenzioni internazionali e pure di alcuni grammi di cocaina.

A finire in manette, venerdì mattina, è stato un 30enne marocchino fermato dagli agenti della polizia stradale di Modena Nord nell’area di servizio Secchia Ovest, sull’A1.

Infatti, nel corso dei controlli effettuati dalle pattuglie in autostrada, è stato individuato lo straniero a bordo del mezzo in questione.

Sottoposto ad accertamenti, è emerso come lo stesso fosse destinatario di un provvedimento di ricerca per evasione, in quanto si era sottratto nella giornata precedente ad un provvedimento restrittivo nel territorio lombardo per spaccio di droga. Il 30enne, sfuggito dunque alla cattura, è stato però tratto in arresto a poche ore di distanza dalla polizia stradale di Modena e condotto in carcere

v. r.