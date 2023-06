Guidò monopattino dopo aver bevuto, condannata a svolgere lavori utili in Irlanda

Era da poco uscita da una festa, organizzata da alcuni studenti in un locale del centro storico. Salita a bordo di un monopattino dopo aver ingurgitato parecchi cocktails, però, aveva perso il controllo del mezzo per poi finire contro un’auto, schiantandosi con violenza e finendo a terra. La giovane aveva riportato serie lesioni nell’impatto ed era stata subito soccorsa dai sanitari, ma aveva anche danneggiato la vettura posteggiata. Per questo motivo la ragazza, una studentessa irlandese 21enne all’epoca dei fatti, ottobre 2021, arrivata a Modena nell’ambito del progetto Erasmus, è finita a processo per guida in stato d’ebbrezza. Ieri, però – probabilmente per la prima volta a Modena – il giudice dottoressa Clò ha concesso alla studentessa di giurisprudenza di rispettare la messa alla prova in Olanda e non in Italia (la ragazza, terminato il progetto, è tornata a casa). Il legale dell’imputata, avvocato Giulia Galvani, infatti, dopo mesi di lavoro ha proposto per la propria assistita che potesse svolgere i lavori socialmente utili in Irlanda, al fine di non perdere le lezioni e gli ultimi esami. Il giudice Clò ha ammesso la richiesta e ha mandato gli atti all’ufficio cooperazione internazionale per far riconoscere la decisione e farle iniziare il programma all’imputata. Se la richiesta sarà accettata, la giovane potrà svolgere lavori di pubblica utilità con la Croce Rossa, con il programma però predisposto in Italia. In merito alla sera dell’incidente, la ragazza aveva raccontato di essere finita contro l’auto parcheggiata poiché stava scappando da uno sconosciuto che la seguiva. Essendo risultata ubriaca, però, nei suoi confronti era scattata la denuncia per guida in stato d’ebbrezza. Ora si attende la decisione dell’ufficio cooperazione internazionale: dovrà essere l’Irlanda, infatti, a recepisce la richiesta italiana come da provvedimento del giudice.