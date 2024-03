Guidone trascina la Cittadella schiacciasassi

FORMIGINE

1

CITTADELLA

3

FORMIGINE: Cornia, Vacondio (46’st Vecchi), Digesù, Caselli A., Pappaianni, Ricaldone, Baldari (13’st Marverti), Caselli M., Habib, Cremaschi (43’st Restilli), Zito. A disp.: Migliori, Mondini, Roncaglia, Cavani, Mammi, Opoku, Sarnelli. All. Sarnelli

CITTADELLA: Narduzzo, Azzi (36’st Pivetti), Boilini (35’st Arati), Covili, Aldrovandi, Caselli L., Bandaogo, Vernia (29’st Caesar Tesa), Guidone, Mondaini (1’st Pezzani), Martinez (20’st Ridolfi). A disp.: Neri, Veronesi, Falanelli, Malivojevic. All. Salmi

Arbitro: la Luna di Collegno

Reti: 41’ e 34’st Guidone, 5’st Martinez, 38’st Cremaschi

Note: ammoniti Caselli A., Guidone

Il "cingolato" della capolista Cittadella passa senza troppi complimenti anche al "Pincelli" nella marcia verso la D. A Formigine arriva la quarta vittoria di fila, la decima nelle 11 gare del ritorno, per la truppa di Salmi, che mantiene il +9 sul Terre di Castelli, con la truppa di Domizzi che ha una gara in meno. Primo brivido al 5’ lungo la schiena dei formiginesi quando Boilini guadagna il fondo, sulla sinistra, e crossa in mezzo per Guidone che di testa si fa parare la conclusione da Cornia. Al 12’ Vernia mette al centro, Bandaogo si avventa sulla sfera ma Cornia devia in angolo. Al 20’ Martinez ci prova da fuori senza fortuna, poi ancora Cornia è attento sul bolide da fuori di Boilini. Dopo tanto premere al 41’ ci pensa Guidone (nella foto) a sbloccare la gara. Il Formigine, in super emergenza, fatica e an che nella ripresa è un monologo ospite. Al 2’ Martinez man da alto ma poco dopo infila Cornia con un tiro potentissimo per il 2-0. Dopo una chance per Vernia (alta) si vede anche la squadra di Sarnelli, ma Narduzzo ferma coi pugni Alessandro Caselli. Al 34’ ecco però il tris: bellissima combinazione tra Guidone e Ridolfi e l’ex Ravenna batte Cornia in uscita con un bel colpo sotto. Il Formigine accorcia le distanze con Cremaschi, ma la gara non cambia e nel finale Ridolfi sfiora il poker. "Su un campo così pesante – spiega mister Salmi a fine gara – la determinazione ha fatto la differenza. Dietro hanno vinto tutte ed è ancora lunga per arrivare all’obiettivo".