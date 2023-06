Guiglia: "Fango in via Cavallo, strada pericolosa per auto e motorini che sbandano"

"L’amministrazione comunale intervenga in via Cavallo, che continua a essere invasa dal fango. L’altro ieri mio figlio è caduto in scooter, e solo per un caso fortuito non si è fatto nulla. La mia vicina di casa, nonostante abbia un fuoristrada, ha sbandato con la propria auto. E il cartello di strada pericolosa è stato apposto solo dopo che sono stati segnalati questi episodi. Mi auguro che la situazione si risolva presto e che non tornino ad accadere in futuro cose simili". A parlare è la guigliese Loredana Iori, che si è lamentata direttamente anche con il sindaco. Da parte sua, il primo cittadino Iacopo Lagazzi ha risposto: "Gli operai erano impegnati a risolvere alcune altre situazioni che si sono verificate e sarebbero intervenuti quanto prima. La cartellonistica è stata posizionata non appena si sono liberati e interverranno certamente con la pulizia. In queste settimane tutti gli uffici sono stati impegnati non sempre si riesce a intervenire isubito".

m. ped.