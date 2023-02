Guiglia, Lagazzi si ricandida: "Scuole e sicurezza le priorità"

L’attuale sindaco di Guiglia, Iacopo Lagazzi, ha rotto gli indugi e, affidandosi ai social, ha ufficializzato la sua ricandidatura a primo cittadino. L’annuncio è arrivato praticamente poche ore dopo che è stata fissata dal Governo la data delle prossime elezioni. I guigliesi (così come tutti i comuni d’Italia con i sindaci in scadenza) saranno infatti chiamati a eleggere il loro sindaco domenica 14 e lunedì 15 maggio. "Chi mi conosce bene lo sa – ha scritto tra l’altro Lagazzi – sono fatto così: prima di prendere una decisione importante mi prendo il tempo necessario per riflettere, fare un bilancio, raccogliere le energie e ripartire…Oggi ufficialmente finisce questa lunga, lunghissima riflessione: sono qui, coi miei pregi ed i miei difetti, a ricandidarmi alla carica di sindaco di Guiglia!". Al "Carlino" ha poi aggiunto: "Sono particolarmente soddisfatto per gli interventi realizzati nelle scuole del capoluogo e delle frazioni, così come per la palestra del capoluogo. Ho un solo cruccio: non essere riuscito a completare l’intervento sulla scuola di Roccamalatina, che però è finalmente in dirittura di arrivo. Altri interventi finanziati relativamente all’edilizia scolastica saranno annunciati nelle prossime settimane. Ulteriori lavori sono poi in dirittura d’arrivo, come quello del Centro Diurno di Guiglia, intervento che ci siamo trovati a finalizzare in un contesto molto complesso per il tema del rincaro delle materie prima e per la difficoltà a ingaggiare imprese. Sono soddisfatto anche in ambito culturale ricreativo, per le tante iniziative sviluppate in questi 5 anni. Nel prossimo mandato sicuramente la priorità è la conclusione del plesso scolastico di Roccamalatina e la finalizzazione delle opportunità che si sono venute a creare in questi ultimi anni, come in primis l’asilo nido di Monteorsello. Importante sarà anche la prosecuzione dell’implementazione di nuovi sistemi di videosorveglianza e l’opera di mediazione per avviare i lavori di ripristino in sicurezza della caserma dei carabinieri". Dall’altra parte, il centrodestra non scopre ancora le carte, ma i "rumors" di paese convergono sul fatto che lo sfidante dovrebbe essere l’attuale capogruppo di opposizione, Emiliano Bettelli. Marco Pederzoli