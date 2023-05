Guiglia, tre volti nuovi in giunta Zanantoni resta vice-sindaca

Una conferma e tre volti nuovi compongono la nuova Giunta di Guiglia, che è stata ufficializzata ieri. Il primo cittadino Iacopo Lagazzi, ha provveduto a firmare proprio ieri il decreto di nomina per gli assessori comunali che verranno presentati alla cittadinanza in occasione della prima seduta del consiglio, in programma sabato alle 10,30. Roberta Zanantoni è la riconferma rispetto alla passata consigliatura. E’ stata infatti nuovamente nominata vicesindaca e, come deleghe, le sono state attribuite Legalità, Istruzione, Politiche culturali e pari opportunità, Benessere animale. Per quanto riguarda invece i volti nuovi, Ornella Rosani è la nuova assessora al Commercio e attività produttive, Personale e organizzazione, Tributi. Simona Nadina è assessora a Politiche giovanili, Sport, Associazionismo. Paolo Parenti ha le deleghe ad Agricoltura, Ambiente, Trasparenza e partecipazione, Turismo e Frazioni. Le deleghe in materia di Bilancio e Programmazione, Lavori pubblici, Urbanistica, Sicurezza e Politiche sociali sono state invece mantenute in capo al sindaco stesso. "Dopo qualche giorno di riflessione – ha commentato Lagazzi – ho formato la giunta. I nomi scelti sono frutto della pesatura del dato elettorale, della disponibilità e delle competenze specifiche di ciascuno degli assessori e assessore. Ad assessori e consiglieri eletti ho chiesto massimo impegno e massima disponibilità".

Marco Pederzoli