"Gulliver, più soldi se rientri dalla reperibilità"

Ad un mese dall’apertura dello stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori del Sad-Servizio di Assistenza Domiciliare Polo 3 di Modena (quartieri Sant’Agnese e Buon Pastore) gestito dalla cooperativa Gulliver per conto del Comune e dell’Azienda Usl in regime di accreditamento, che ha visto il blocco di straordinari e reperibilità e lo sciopero delle operatrici socio sanitarie il 4 aprile con un partecipato presidio davanti alla sede legale di Gulliver, il sindacato Funzione Pubblica Cgil di Modena insieme alle lavoratrici hanno ottenuto un importante risultato economico.

"La cooperativa riconoscerà un’indennità più che raddoppiata per il rientro in servizio nel turno di reperibilità. Stiamo parlando di un trattamento di miglior favore, che, per altro, grazie all’azione di rivendicazione sindacale, la Cooperativa riconoscerà non solo alle 26 lavoratrici del servizio Sad Polo 3, ma a tutti i suoi oltre 2.000 dipendenti" afferma Federica Di Napoli funzionaria Fp Cgil.

Inoltre, in coerenza con le rivendicazioni della Fp Cgil, nell’accordo siglato mercoledì scorso, Gulliver ha confermato la stabilizzazione in aumento di diversi contratti part-time, investendo dunque stabilmente sul servizio e sui suoi dipendenti, e ha anticipato a giugno il termine per il passaggio a una retribuzione mensilizzata dei lavoratori. Oltre al risultato economico, significativa è l’apertura della Cooperativa a una concertazione con le lavoratrici e i lavoratori dei modelli organizzativi e dei protocolli di attivazione della reperibilità per addivenire a una pianificazione della turnistica che non comporti un carico di lavoro eccessivo e gravoso".

"Crediamo che coinvolgere i lavoratori e le lavoratrici nella ridefinizione dei protocolli organizzativi del servizio sia un elemento fondamentale sia per l’efficacia della funzionalità dello stesso e quindi per la sua erogazione al cittadino, sia come tangibile indicatore, da parte della Coopertiva, di una volontà distensiva e di valorizzazione delle competenze di chi tutti i giorni lavora sul servizio", prosegue la sindacalista Fp Cgil Federica Di Napoli.