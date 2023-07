Gulliver sotto accusa "Rinunciare alle ferie per 50 euro al giorno? Proposta inaccettabile"

di Alberto Greco

"Comportamento antisindacale" così è stata bollata dai sindacati FP Cgil Modena, Fisascat Cisl Emilia Centrale e Uil Fpl Modena Reggio Emilia la decisione del colosso cooperativo Gulliver, affidataria per conto dei comuni della gestione di numerose strutture socio-assistenziali della nostra provincia, di offrire 50 euro lordi per giorno a chi è disposto a "rinunciare, anche parzialmente, alle ferie programmate per i mesi di luglio e agosto 2023".

La lettera inviata lunedì ad un folto gruppo di dipendenti – si parla di circa 600 su 2100 occupati che conta la cooperativa – impegnati nella gestione e assistenza di strutture protette per anziani, strutture per disabili e assistenza domiciliare, ha avuto una immediata e ferma reazione da parte sindacale. Ad indignare di più il sindacato è che la decisione è stata adottata unilateralmente dalla cooperativa, tenendo all’oscuro i rappresentanti dei lavoratori, nonostante si fossero incontrati appena una decina di giorni prima. E in quella occasione Cgil-Cisl-Uil avevano avanzato la richiesta dell’apertura di un tavolo di confronto urgente su un’altra decisione arbitrariamente presa da Gulliver riguardo alla difforme retribuzione delle ore supplementari e straordinarie previste dall’integrativo aziendale. E, invece, è accaduto che la cooperativa, lo stesso giorno in cui ha deciso di chiedere ai lavoratori di differire le proprie ferie pagando un’indennità straordinaria estiva, che – hanno calcolato i sindacati - non equivale nemmeno a una giornata lavorativa media di un lavoratore a livello C, ha comunicato via mail ai sindacati l’indisponibilità a incontrarli nelle date proposte, dilazionando il confronto. "Ci avevano assicurato che nei servizi il giro ferie sarebbe stato coperto dai lavoratori addetti alle sostituzioni" tuonano all’unisono Federica Di Napoli Fp Cgil Modena, Patrice Nana Zemo Fisascat Cisl Emilia Centrale e Paola Savigni Uil Fpl Modena e Reggio Emilia. Ora si aggiunge questa decisione aziendale che va a compromettere le già tese relazioni sindacali col colosso modenese.

"La situazione – aggiungono Di Napoli, Nana Zemo e Savigni - è molto critica e si inserisce in mesi di difficoltà nei quali ai lavoratori sono già stati ripetutamente negati ferie e permessi. Sono necessarie azioni strutturali e strumenti emergenziali che premino la volontà di restare a lavorare in Gulliver, altrimenti, i lavoratori emigrano verso situazioni lavorative più vantaggiose in termini organizzativi, di remunerazione e di diritto". Da qui, a seguito di quelle che per FP Cgil Modena, Fisascat Cisl Emilia Centrale e Uil Fpl Modena Reggio Emilia sono "ripetute violazioni contrattuali, mancanza di rispetto delle relazioni sindacali e della necessaria tutela delle condizioni di lavoro e di salute di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori di Gulliver" i sindacati hanno inviato martedì una "segnalazione di comportamento antisindacale, chiedendo il ritiro del provvedimento e la disponibilità a un tavolo urgente di confronto fra le parti".