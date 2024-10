Gusto e tradizioni: torna la festa della castagna

Dopo il rinvio per maltempo lo scorso week-end, confermata questo sabato e domenica la 38^ edizione della Festa della Castagna di Montecreto, tra le più importanti dell’autunno in tutto l’Appennino. "Un piccolo frutto per una grande festa" è lo slogan di questo week-end a Montecreto, che ha il titolo nazionale di ‘città del Castagno’. Ad allietare le due giornate di sabato e domenica saranno stand gastronomici, musica e animazioni per bambini per le vie del paese e soprattutto all’interno del Parco dei Castagni, uno dei luoghi simboli di Montecreto. Particolare attesa per l’assegnazione del premio ‘Castagna d’oro’ assegnato a sportivi e personaggi della cultura che si sono particolarmente distinti in Appennino: quest’anno il premiato sarà il reggiano Giuliano Razzoli, Campione Olimpico di Sci Alpino a Vancouver 2010.

La festa si svolge lungo la via principale di Montecreto e nel Parco dei Castagni, la cornice ideale per ospitare l’evento. Non mancherà la possibilità di provare tipicità locali come i ciacci di castagne, le frittelle, le caldarroste e tanto altro ancora. Il programma di sabato prevede dalle 10.30 l’apertura stand Crescentine e Gnocco fritto all’interno del Parco dei Castagni e l’apertura dei mercatini anche lungo via Roma. Dalle ore 11 apertura stand "Frittelle e Ciacci di Castagno" presso piazza Martiri e dalle 12.30 apertura Stand dei Borlenghi e Truck Food presso piazza Alpini e via Roma, apertura anche degli Stand Caldarroste, Castagnaccio e Vin Brulè all’interno del Parco dei Castagni. Durante il pomeriggio musica itinerante con il gruppo La Serretto Band. Sarà possibile visitare l’Antico Metato ed il Mulino all’interno del Parco dei Castagni. Domenica dalle ore 10.30 apertura stand gastronomici, mercatini e Truck Food lungo le vie del paese e all’interno del parco dei Castagni. Per tutta la giornata lungo via Roma, saranno presenti "Gli Antichi mestieri di Sestola". Durante la giornata sarà possibile visitare l’Antico Metato ed il Mulino all’interno del Parco dei Castagni. Saranno presenti Animazioni per i bimbi con Truccabimbi presso il Parco dei Castagni dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 17 e musica itinerante con il gruppo Farmer’s Band e I Disperati. Dalle ore 14 lungo le vie del paese live music con i gruppi I Molleggiati Du" e Henry King & Miss Molly. Alle 16:30 presso il Parco dei Castagni la Consegna Premio Castagna d’Oro 2024 al Campione olimpico Giuliano Razzoli, che solo pochi mesi fa ha terminato la sua prestigiosa carriera sciistica. Saranno presenti animazioni varie e musica. Nelle giornate di sabato e domenica, sarà possibile visitare il Museo ‘La Casa dei Leoni di Pietra’ g.p.