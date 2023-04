Ha aperto i battenti "Il cielo in una stanza", mostra fotografica su stelle e galassie

Un viaggio affascinante nella nostra galassia, per perdersi fra le stelle. È "Il cielo in una stanza", la mostra fotografica che si inaugura oggi (venerdì 14) alle 18 a Finale Emilia presso la Biblioteca comunale ‘Pederiali’, a cura del Gruppo Astrofili Sadr. Tutte le immagini esposti sono state scattate dagli appassionati astrofili del gruppo con le proprie sturmentazioni. La mostra si potrà visitare fino al 17 giugno negli orari di apertura della biblioteca: dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18, così come nelle mattinate di martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13.