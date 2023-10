Ha appena fondato ‘Popolo e libertà"

"Premettendo che non mi candido a nulla, ambisco solo al ruolo di allenatore. Non faccio come Renzi e Calenda, capi di partiti personali", ha spiegato Carlo Giovanardi introducendo il nuovo progetto politico ’Popolo e libertà’ (convegno nazionale a Modena il 2 e 3 dicembre). Ex ministro, sottosegretario e parlamentare, sempre nel centrodestra, è stato eletto per la prima volta alla Camera nel 1992