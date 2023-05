"Ha diffuso foto osè della ex: condannatelo"

E’ accusato di aver ricoperto le pareti della scuola elementare della figlioletta con i manifesti che ritraevano l’ex compagna senza veli insieme al suo numero di telefono. Ieri la pubblica accusa, per il 38enne residente nella bassa e finito a processo per maltrattamenti e stalking, ha chiesto tre anni di carcere. La difesa ha chiesto l’assoluzione per il reato di stalking e il processo è stato rinviato per repliche. L’operaio era finito ai domiciliari, avendo violato la misura del divieto di avvicinamento alla vittima, ed ora è sottoposto ad obbligo di firma.

La donna aveva denunciato botte e umiliazioni e si è costituita parte civile insieme ai suoi genitori.