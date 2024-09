"Ha lasciato il segno in chi lo ha conosciuto"

"Ha saputo costruire tanto attorno a sé, ha lasciato un segno e questo lo dimostrano le tantissime persone presenti per l’ultimo addio". C’era anche la vicesindaca Francesca Maletti ieri a Bologna, ai funerali di Fallou, il 16enne ucciso in via Piave. "Sono andata lì in rappresentanza del sindaco Mezzetti e di tutti i modenesi. Fallou giocava con i Vipers, aveva un forte collegamento con Modena e nei suoi quasi 17 anni di vita ha incontrato tanti ragazzi, tante ragazze e ha lasciato un segno indelebile – afferma –. Al di là della morte teniamo presente tutto quello che ha fatto in vita: ha lasciato un segno in tutti coloro che lo hanno conosciuto e incontrato. Al funerale erano tantissimi i giovani presenti e avevano tutti un volto disperato per quell’amico che oggi non c’è più. Anche le parole dette dall’Imam sono state importanti: ha sottolineato l’importanza di non sprecare la propria vita, di valorizzarla sempre".